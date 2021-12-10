Родители не одобряли то, как она выглядит и ведет себя на экране: за что родственники и поклонники осуждали Екатерину Варнаву

Вчера свой 37-й день рождения отметила звезда КВН и Comedy Woman Екатерина Варнава. Она прошла непростой путь от пухленькой девочки, которую травили в школе, до роскошной, успешной, богатой и востребованной знаменитости. Прибавило ли ей это счастья? Возможно, ведь ей удалось преодолеть столько трудностей.

Брат-защитник

Екатерина родилась в консервативной семье с жесткими патриархальными устоями, что вполне понятно: папа был военным. Когда Варнава была совсем маленькая, она с семьей переехала в ГДР в связи со службой отца, а в Россию вернулась только тогда, когда Кате было семь лет.

Первые проблемы начались еще в школе. Если в Германии Катя спокойно находила общий язык со сверстниками, то на родине ее не восприняли и принимать в свою компанию не захотели.

Травля была жуткая, поэтому друзей у Кати не было. Она терпела, молчала, но однажды о буллинге узнал старший брат Варнавы. Тогда он побеседовал с обидчиками сестры, и ситуация более-менее стабилизировалась.

Из танцовщицы – в кавээнщицы

Катя в школьные годы всерьез занималась танцами и даже думала связать свою дальнейшую судьбу с данной сферой. Однако не получилось: сначала по росту Варнава обогнала всех мальчиков-партнеров, потом получила травму и на этом прекратила свою деятельность на данном поприще.

После школы Екатерина поступила в университет, на факультет юриспруденции. Уже будучи студенткой, стала играть в КВН и осознала, что сцена – это ее. Выступления, репетиции – все это стало отдушиной для Кати, которая страдала от кучи комплексов. Тогда, в студенческие годы, она весила 80 килограммов при росте 175 сантиметров. Варнава стеснялась своего тела, по-прежнему имела проблемы с социализацией и только на сцене расслаблялась и отвлекалась от мрачных мыслей.

Удача улыбнулась начинающей артистке, когда ее команду пригласили в Премьер-лигу. В КВНе Екатерина выступала чаще всего в дуэте с Марией Кравченко. Вскоре после этого ее заметили создатели проекта Comedy Woman и предложили сотрудничество. Екатерина согласилась и стала регулярно появляться на канале ТНТ. Это был настоящий карьерный взлет, который принес деньги, славу, популярность, любовь поклонников.

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Провокационные образы

Кто бы мог подумать, что деятельность Варнавы осуждали все ее родные и близкие: начиная от родственников и заканчивая друзьями. Все дело в том, что на экране у Екатерины были достаточно провокационные образы. Сослуживцы отца считали их аморальными, из ряда вон выходящими, поэтому нередко звонили папе Варнавы и возмущались: мол, ты видел свою дочь? Как не стыдно? Отцу приходилось все время оправдываться, и он чувствовал стыд за дочь.

И даже друзья не приняли экранный образ Екатерины, что стало для нее неприятным открытием. Простые зрители и вовсе присылали гневные сообщения, упрекая артистку в вульгарности и распущенности.

Только когда Варнава стала популярной и успешной, ее родители одобрили ее профессию. Екатерина признается, что находит спасение и утешение в работе. По словам артистки, то, что она делает, – это тяжелый труд. И те, кто с ней работает, тоже трудятся, поэтому она никому не позволит обесценивать их работу.

Говоря о своих образах на экране, Екатерина признается, что редко задумывается о том, что подумают люди. Она просто выходит на сцену и начинает играть, позабыв о том, что на нее устремлены тысячи глаз.

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Похудение и мечта стать мамой

За годы карьеры Екатерина заметно преобразилась. Артистка не скрывает, что прибегала к пластике, чтобы быть довольной отражением в зеркале. От былой полноты не осталось ничего: Варнаву даже одно время упрекали в анорексии. Однако никаких пищевых расстройств у артистки нет.

Что касается личной жизни, у Екатерины был роман с коллегой Димой Хрусталевым, который продлился два года. Потом она встречалась с хореографом Константином Мякиньковым, но до свадьбы дела так и не дошло.

Сейчас артистка состоит в отношениях с продюсером Александром Молочниковым, который младше ее на девять лет.

Детей у Екатерины пока нет, но ей бы очень хотелось стать мамой. Свою любовь она отдает крестнице.