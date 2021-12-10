 

Компания «Белоруснефть» отменила планы по экспорту нефти в Германию из-за санкций

10.12.2021, 20:19, Новости дня
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Белорусская государственная нефтехимическая компания «Белоруснефть» отменила свои планы на 2022 год по экспорту нефти по трубопроводу «Дружба» на фоне введения новых санкций Евросоюзом.

В ноябре компания запустила тендер по поставкам в Германию на следующий год, но продана была компании Shell лишь часть от запланированного объема – 40 тыс. тонн в месяц, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

После объявления санкций все планы поставок были отменены. Теперь Белоруссия может перенаправить нефть, которую хотела продать, на нужды внутри страны, что может обернуться снижением импорта из России.

Евросоюз в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии. Компании «Гродно Азот» и «Белшина», а также объединение «Белоруснефть», летом выведенное из состава концерна на фоне санкций США против него, попали под санкции. Общее число физлиц, попавших под антибелорусских санкций, составляет 183 и 26 организаций. 



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