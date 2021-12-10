В Липецкой области экологи взяли под контроль расчистку реки Дон

В Липецкой области за счет нацпроекта «Экология» планируют в 2022 году начать расчистку одного из притоков Дона – реки Сосна, для этого выделено свыше 65 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области сообщили, что на федеральном уровне была разработана дорожная карта по восстановлению реки Дон. Липецкая область стала одним из девяти регионов, включенных в государственную программу по расчистке пятой по протяженности реки Европы», – говорится в сообщении на сайте администрации.

Федеральное финансирование в размере 65 млн рублей позволит в 2022 году начать расчистку одного из его притоков – реки Сосна в Измалковском и Долгоруковском районах. Липецкая область на 2022 год является одним из лидеров в ЦФО по финансированию в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов», уточнили в управлении.

Улучшить экологическую обстановку, создать комфортные условия для жизни населения призван национальный проект «Экология», который реализуется в РФ с 2019 года. Одна из целей проекта – сохранение уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек, очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек.

В 2021 году в Липецкой области продолжены начатые в прошлом году работы по расчистке протоки реки Воронеж в Добровском районе, протяженность расчистки составила 2,7 км. Кроме того, проводился капитальный ремонт на трех гидротехнических сооружениях в селах Ярославы Данковского района, Большие Избищи Лебедянского района, Пашково Усманского района. Начата расчистка реки Красивая Меча в селе Троекурово Лебедянского района протяженностью 4 км. «Восстановление и сохранение озер, прудов и рек в экологически благоприятном состоянии является одним из приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса региона», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в рамках реализации федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» проходит ежегодная Всероссийская акция «Вода России» по очистке от мусора берегов водных объектов. За 10 месяцев этого года в ней приняли участие более 8,8 тыс. жителей Липецкой области, включая волонтеров, представителей власти и общественности. Они привели в порядок 485 км береговых полос водных объектов региона, собрали и вывезли 1757 кубических метров мусора. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года за аналогичный период: 4078 человек, 295 км береговых полос и 3,5 тыс. мешков мусора.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» правительством было принято решение о выделении из федерального бюджета 370 млн рублей на приобретение трамвайных вагонов для Магнитогорска.