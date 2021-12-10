 

Власти Словакии решили выделить пенсионерам за вакцинацию по 200-300 евро

10.12.2021, 20:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Словакии Зузана Чапутова подписала закон о денежном поощрении за вакцинацию людей в возрасте от 60 лет и старше в размере 200-300 евро в зависимости от количества сделанных прививок, сообщил телеканал ТА3.

«Президент республики Зузана Чапутова подписала принятый правительством и одобренный парламентом закон о денежном вознаграждении за вакцинирование от коронавируса граждан республики в возрасте от 60 лет и старше», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Граждане в возрасте 60 лет и старше, уже сделавшие три прививки от коронавируса, получат от государства по 300 евро. Те, кто имеет две прививки, будет поощрен 200 евро, но в случае получения третьей прививки им будет добавлено еще 100 евро, уточняется в документе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее власти Словакии решили ввести с 25 ноября по 9 декабря общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

До этого в Словакии ввели локдаун для непривитых граждан. Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что граждане без прививки от коронавируса не смогут посещать магазины и другие места, исключением являются продуктовые магазины и торгующие товарами первой необходимости. В некоторых районах меры ужесточили даже для привитых граждан, запрещая проведение мероприятий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Ядерный буксир доставит космические корабли к планетам Солнечной системы

24.01 / В Израиле начали прививать от коронавируса старшеклассников

01.10 / Меркель о пандемии: Впереди у нас трудные времена

24.10 / Саакашвили нужно перевести в гражданскую клинику, помещение политика в тюремную больницу равнозначно убийству – врач

26.09 / Дядя и отец убитых в Свердловской области детей раскрыли подробности трагедии

08.03 / Японцы создали очередной вариант искусственного мяса

25.07 / Вертолет NASA совершил свой самый долгий полет над Марсом на рекордной высоте

12.08 / В Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов

04.12 / Медведев вручил партбилеты «Единой России» руководству ДНР и ЛНР

04.07 / Два китайских космонавта семь часов провели в открытом космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика