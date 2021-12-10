Мнение: “Законы власти”

Обсуждают книгу “48 законов власти” Р. Грина, хотя книга эта не новая.

В основном это сборник исторических анекдотов, наподобие китайских “однажды Сунь-вынь повздорил с соседом…”, когда частным случаем пытаются доказать общий принцип.

Но в начале автор приводит 48 стратагем, как добиться власти.

На треть это естественные правила уважения чужих границ, на треть – бесполезные мотивашки, на треть – мстительные фантазии.

Чтобы отделить одно от другого и от третьего, нужен нормальный локус контроля, то есть понимание, что спланировать и сделать – в границах, а что нет. Бесполезные мотивашки получаются, когда бодро призываешь себя или других к чему-то недоступному, мстительные фантазии – когда планируешь возмездие, не имея к этому доступа и не видя рычагов.

Давайте для примера возьмем 7 из 48 законов и разберем их с этой точки зрения.

ЗАКОН 1

НИКОГДА НЕ ЗАТМЕВАЙ ГОСПОДИНА

“Всегда добивайтесь, чтобы те, кто главенствует, комфортно чувствовали себя наверху.

В стремлении угодить им или произвести впечатление не заходите слишком далеко,

демонстрируя свои таланты, — иначе вы рискуете добиться обратного: вселить в них страх и

неуверенность. Заставьте ваших начальников казаться более блистательными, чем они есть, —

и вы достигнете вершин власти”.

Начинается во здравие, заканчивается за упокой.

Нормально, когда находясь в статусе подчиненного, вы не боретесь, не соперничаете, не пытаетесь затмить, не сражаетесь никак со своим начальством, а поддерживаете его. В противном случае вы – не команда, ваше присутствие рядом мешает делу и начальник избавится от вас, имея для этого все рычаги. А будучи комфортным, а главное полезным, вы будете любимы начальством, получите продвижение и это логично.

“Страх и неуверенность”, которые подчиненные вселяют в начальника – из области фантазий. Понятно почему, друзья?

“Заставьте казаться более блистательными” – вероятно про корм короны. Удивительно в этой фразе “заставьте”, но это может быть плохой перевод. А вот то, кому начальник должен казаться блистательным, вызывает вопросы. Себе? Подчиненному? Другим? Своему начальству? Во большинстве случаях это какая-то ерунда из внешнего локуса.

ЗАКОН 2

НЕ ДОВЕРЯЙ ДРУЗЬЯМ БЕЗГРАНИЧНО, НАУЧИСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРАГОВ

“Будьте настороже с друзьями — они скорее предадут, так как легко поддаются зависти.

К тому же они быстро становятся баловнями и тиранами. Но призовите на службу бывшего

врага, и он будет лояльнее друга, потому что ему есть что доказывать. В самом деле, друзей вам

следует больше опасаться, нежели врагов. Если у вас нет врагов, найдите способ ими

обзавестись”.

Быть настороже с друзьями можно, если “настороже” означает избегание слияния и память о том, что у друзей могут быть свои интересы, а не ваше плохое “мы”. Вредно слово “настороже” тем, что в нем нет теплоты и искренности, а при таком отношении друзья “предадут” намного быстрей.

Совет призвать на службу бывшего врага – претензия на оригинальность, но откуда уверенность, что бывший враг стремится стать другом и доказать свою преданность? Здравое зерно – то, что друзья при совместной работе часто ждут особой лояльности и привилегий. Вероятно это автор называет “становятся баловнями и тиранами”. Как этого избежать, друзья?

“Друзей вам следует опасаться больше, чем врагов” – о том, что друг может стать врагом, скрыто от вас и находясь к вам очень близко. Это возможно, но вместо “опасений” лучше заботиться о экологичном поведении и уважать интересы друзей, не считать их своим продолжением, не сливать с ними границы. В этом случае угроза минимальна, а если не взваливать на друзей слишком много своего, у них не будет рычагов навредить вам, даже если они захотят.

Совет обзавестись врагами – глупое бахвальство. Понятно почему?

ЗАКОН 3

СКРЫВАЙ СВОИ НАМЕРЕНИЯ

“Держите людей в потемках, в состоянии неустойчивого равновесия, никогда не раскрывая

подоплеку своих действий. Пребывая в неведении относительно того, что вы хотите

предпринять, они не смогут обеспечить себе защиту. Заведите их подальше по ложному следу,

напустите тумана, и к тому времени, как они осознают ваши намерения, будет уже слишком

поздно”

Если поправить локус контроля, можно сказать одно: не болтайте лишнего, особенно поменьше рассказывайте о своих планах тем, кто не заинтересован в воплощении ваших планов.

Все остальное – мимо локуса: держите, заведите, напустите. Как будто люди – марионетки, которыми управляет эта властная и сильная рука. Понятно, что такая установка делает бессмысленной первую часть “закона”?

ЗАКОН 4

ВСЕГДА ГОВОРИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ

“Желая произвести впечатление своими речами, помните: чем больше вы наговорите, тем

более покажетесь ординарным и не имеющим реальной силы. Даже произнося банальности, вы

будете выглядеть оригинальным, если ваши речи будут неясными, незавершенными и

загадочными, как сфинкс. Влиятельные люди производят впечатление и внушают страх тем, что

недоговаривают. Чем больше вы говорите, тем выше вероятность того, что вы скажете

глупость”.

Здесь все нормально, все то же “не болтай лишнего”, кроме совета делать речи неясными, незавершенными. Муть не может казаться “загадочной как сфинкс”. Особенно, если ваша СЗ мала.

ЗАКОН 5

ОЧЕНЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ РЕПУТАЦИИ

БЕРЕГИ ЕЕ ЦЕНОЙ ЖИЗНИ

“Репутация — краеугольный камень власти. С помощью репутации вы можете внушать

страх и побеждать. Стоит, однако, ей пошатнуться, как вы становитесь уязвимым и

подвергаетесь нападкам со всех сторон. Сделайте свою репутацию непоколебимой. Всегда

бдительно ожидайте возможных атак и отражайте их, прежде чем будете атакованы.

Учитесь выводить из строя врагов, находя бреши в их репутации. Затем отойдите в сторону и

предоставьте общественному мнению расправляться с ними”

Здесь правильно про репутацию, но дальше бесполезная мотивашка “сделайте репутацию непоколебимой”.

Репутация – это отражение образа в глазах других. Сделать неколебимой ее можно только частично, со своей стороны. Всерьез рулить чужим восприятием нельзя и не надо стараться, иначе получатся щипцы.

Но самое вредное – совет отражать атаки до атак, обращая общественное мнение на бреши в репутации врагов.

Роль сплетника, кляузника, клеветника, занятого не своими делами, а вредительством и слежкой за конкурентами – лучший способ убить свою репутацию.

Понятно, что между началом и концом “закона” противоречие?

А штурманство в последней строчке к чему приведет?

ЗАКОН 6

ЗАВОЕВЫВАЙ ВНИМАНИЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

“Обо всем судят по внешнему облику. То, чего увидеть нельзя, не имеет ценности. Поэтому

никогда не позволяйте себе затеряться в толпе или кануть в Лету. Выделяйтесь. Бросайтесь в

глаза, чего бы это ни стоило. Притягивайте к себе как магнит, кажитесь крупнее, красочнее,

загадочнее, чем множество скромных и вежливых людей вокруг”.

Здесь глупость все.

Автор путает впечатление в глазах людей и собственные действия.

Если люди вас выделяют, хорошо, но стараться выделиться – уменьшать свою фигуру.

Совет “бросайтесь в глаза, чего бы это ни стоило” – самый плохой из возможных советов.

А “притягивайте как магнит, кажитесь крупней и красочней” звучит как троллинг. Даже не верится, что автор писал это всерьез.

Это слияние границ на уровне трехлетнего ребенка, когда человек путает впечатление той стороны и действия этой.

Все равно что сказать “переживайте людей, плачьте их”, имея в виду чужие переживания и слезы. Хотя “улыбайте людей” некоторые одаренные говорят.

ЗАКОН 7

ЗАСТАВЬ ДРУГИХ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ

И ПОЛЬЗУЙСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ

“Используйте ум, знания и беготню других людей для продвижения собственных дел. Такая

помощь не только сэкономит ваши ценные силы и время, но и придаст вам божественный ореол

преуспевающего человека. Ваши помощники будут забыты, вас же запомнят. Никогда не

делайте сами того, что могут сделать для вас другие”

Фантазер использует других, поднимается за их счет и все они оказываются забыты.

Интересно, как ему удается?

Автор не рассказывает, потому что не знает, но верит, что это возможно.

В каком случае это возможно?

Почему у такого как автор это никогда не получится?

И следующие 7 законов для вашего самостоятельно разбора.

ЗАКОН 8

ВЫНУЖДАЙ ЛЮДЕЙ ПОДОЙТИ К СЕБЕ,

ЕСЛИ НУЖНО, ИСПОЛЬЗУЙ ПРИМАНКУ

Когда вы вынуждаете другого человека действовать, сила на вашей стороне. Выгоднее

всего добиться, чтобы противник подошел к вам, нарушая ради этого собственные планы.

Соблазните его сказочными выгодами — и атакуйте. У вас в руках все карты.

ЗАКОН 9

ДОБИВАЙСЯ ПОБЕДЫ ДЕЙСТВИЯМИ,

А НЕ ДОВОДАМИ

Любой минутный успех, которого, как вам кажется, вы добились в споре, оборачивается

пирровой победой. Куда эффективнее можно заставить других согласиться с вами, если

действовать, не произнося ни слова. Показывайте, а не объясняйте.

ЗАКОН 10

ИНФЕКЦИЯ: ИЗБЕГАЙ НЕВЕСЕЛЫХ И НЕВЕЗУЧИХ

Чьи-то чужие невзгоды могут оказаться для вас губительными — эмоциональные

состояния так же заразны, как болезни. Вам может казаться, что вы спасаете утопающего, на

самом деле вы лишь приближаете собственное несчастье. Несчастные иногда навлекают беды

на себя, они навлекут их и на вас. Вместо этого держитесь поближе к везучим и счастливчикам.

ЗАКОН 11

СТАРАЙСЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗАВИСЕЛИ ОТ ТЕБЯ

Чтобы оставаться независимым, вы должны всегда быть необходимым и нужным. Чем

больше на вас полагаются, тем большей свободой вы располагаете. Добейтесь, чтобы счастье и

процветание людей зависели от вас, — и вам нечего опасаться. Никогда не обучайте их всему,

чтобы они не могли обходиться своими силами.

ЗАКОН 12 ПРОЯВЛЯЙТЕ ИНОГДА ЧЕСТНОСТЬ И ЩЕДРОСТЬ,

ЧТОБЫ ОБЕЗОРУЖИТЬ СВОЮ ЖЕРТВУ

Один искренний честный поступок побьет дюжину нечестных. Чистосердечные

проявления честности и великодушия усыпят бдительность даже самых подозрительных. Когда

ваша избирательная честность пробьет брешь, можете обманывать их и манипулировать ими

как хотите. Вовремя поднесенный дар — Троянский конь — послужит той же цели.

ЗАКОН 13 ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЗЫВАЙ К СВОЕКОРЫСТИЮ ЛЮДЕЙ И НИКОГДА –

К ИХ МИЛОСТИ ИЛИ ВЕЛИКОДУШИЮ

Если вам пришлось обратиться к союзнику за помощью, не трудитесь напоминать ему о

вашем былом участии в добрых делах. Он найдет способ вас проигнорировать. Вместо этого в

своей просьбе или в своем договоре с ним дайте ему увидеть нечто такое, что будет выгодно

ему, и подчеркивайте это без меры. Он с воодушевлением поддержит предложение, сулящее

выгоду ему самому.

ЗАКОН 14

ИГРАЙ РОЛЬ ДРУГА, ДЕЙСТВУЙ, КАК ШПИОН

Знать своего соперника очень важно. Используйте шпионов для сбора ценной информации,

и она позволит вам быть на шаг впереди. Еще лучше — поработайте шпионом сами. Учитесь

зондировать почву, поддерживая вежливую светскую беседу. Задавайте непрямые вопросы,

ответы на которые приоткрывают слабости и намерения людей. В любой ситуации можно

найти возможности для искусного расследования.