Заверения о “внеблоковости” Украины еще больше разжигают аппетиты Путина – МИД

По его мнению, лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно членства Украины в НАТО – игнорировать их.

“На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения о “внеблоковости” Украины или любой другой страны региона никоим образом не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы – вообще их игнорировать”, – отметил Кулеба.

Глава МИД напомнил, что в 2010 году Украина закрепила за собой статус “внеблоковости”.

“Если “внеблоковость” не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас”, – резюмировал Кулеба.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

По словам Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд.

7 декабря президенты РФ и США Путин и Джо Байден провели более чем двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря МИД РФ опубликовал заявление, в котором потребовал от НАТО официально отозвать обещание Украине о ее вступлении, пригрозив “масштабным конфликтом в Европе”.

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