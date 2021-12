Евросоюз примет из Афганистана 40 тысяч мигрантов

Германия примет большую часть вновь прибывших – 25 тыс. человек, Нидерланды – более 3 тыс. мигрантов, Испания и Франция – по 2,5 тыс. каждая, другие страны – меньшее количество.

“Уязвимые люди и беженцы из группы риска ждут своего отъезда, чтобы начать новую жизнь в безопасности и с достоинством”, – сказала Юханссон, сообщает Reuters.

Today at #JHA @EUCouncilPress

I announced that 15 EU Member States have pledged to give protection to almost 40,000 Afghans. This, hand in hand with better measures to deal with irregular migration, is how we move forward on #[email protected] @EU2021SI @EP_Justice pic.twitter.com/ENrw0cmb3A

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 9, 2021

Контекст:

За первые шесть месяцев 2021 года число перемещенных лиц в мире выросло с 82,4 млн до более чем 84 млн. В их числе – 21 млн беженцев, примерно 51 млн внутренне перемещенных лиц, 4,4 млн искателей убежища. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованном в ноябре этого года.

Рост числа беженцев в этом году произошел в основном за счет жителей пяти стран – Центрально-Африканской Республики, Южного Судана, Сирии, Афганистана и Нигерии. Больше всего беженцев из Сирии – 6,6 млн человек, на втором месте граждане Венесуэлы, – 3,7 млн, на третьем – Афганистана, их 2,7 млн.

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле и завершился в августе. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

31 августа США завершили эвакуацию и вывод своих войск из Афганистана.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

С сентября, по данным Associated Press, Афганистан покинуло еще около 8 тыс. человек. Рейсы организовывали Госдепартамент США и частные лица.

—