 

Женщины чаще и тяжелее переносят постковидный синдром по сравнению с мужчинами

10.12.2021, 20:02, Разное
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О том, что пациентки могут чаще сталкиваться с долгосрочными симптомами коронавируса, одни из первых заявили в марте ученые системы здравоохранения Northwestern Medicine. Они опубликовали результаты небольшого исследования, в котором оценивались последствия COVID-19, и обнаружили, что большинство обратившихся с различными жалобами — это женщины.

Новое исследование провели специалисты Клиники Майо, которые проанализировали данные первых 108 пациентов медорганизации, обратившихся с постковидными проявлениями. Ученые обратили внимание на то, что 75% пациентов — это женщины, средний возраст составил 46 лет. Некоторые из них страдали сопутствующими заболеваниями — ожирение, желудочно-кишечные расстройства, примерно у трети пациенток до заражения была диагностирована депрессия и тревожность.

Кроме того, симптомы long covid также отличаются в зависимости от пола пациента. Женщины чаще жаловались на хроническую усталость (59%), кашель (58%), одышка (52%), боли в мышцах (50%). У мужчин самым распространенным симптомом была одышка (58%). У женщин также чаще были повышены маркеры воспаления по сравнению с мужчинами.

Поскольку это наблюдательное исследование, ученые пока не знают, с чем связаны эти различия. Они призвали своих коллег обращать внимание на совокупность симптомов постковидного синдрома у мужчин и женщин, чтобы выделить какие-то закономерности и выработать эффективные методы лечения.

Отметим, что женщины не только по-другому переносят постковидные осложнения, но и вакцинацию. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), побочные реакции на прививку в 78,8% случаев возникают у женщин средних лет. Чаще всего пациентки жаловались на головную боль после вакцинации (22,9%), головокружение (16,8%) и усталость (16,8%).

Примечательно, что анафилактические реакции после прививки также в основном регистрируются среди женщин — все 19 случаев у Pfizer и 44 из 47 случаев у Moderna.



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