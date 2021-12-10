 

Доктор наук назвал главные причины подорожания продуктов в России

10.12.2021, 19:58, Разное
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На рост инфляции в России, как и во всем мире, влияет множество факторов. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

Среди основных причин специалист выделил пандемию коронавируса COVID-19 и проблемы в структуре отечественной экономики. В их числе – климатические изменения, влияющие на производство и стоимость некоторых категорий продуктов. Кроме того, на цены существенно влияет нехватка и подорожание топлива и энергетических ресурсов, сообщает “Радио 1”.



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