Доктор наук назвал главные причины подорожания продуктов в России

На рост инфляции в России, как и во всем мире, влияет множество факторов. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

Среди основных причин специалист выделил пандемию коронавируса COVID-19 и проблемы в структуре отечественной экономики. В их числе – климатические изменения, влияющие на производство и стоимость некоторых категорий продуктов. Кроме того, на цены существенно влияет нехватка и подорожание топлива и энергетических ресурсов, сообщает “Радио 1”.