 

“Это будет смешно”: журналист Синельников о получении украинцами российского гражданства

10.12.2021, 19:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На прошлой неделе руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили партийные билеты “Единой России”. Председатель партии Дмитрий Медведев вручил документ главе ЛНР Леониду Пасечнику и главе ДНР Денису Пушилину.

Собственный корреспондент радиостанции “Вести ФМ” на Украине Владимир Синельников в эфире ютуб-канала “PolitWera” отметил: получение руководителями Донецкой и Луганской народных республик партбилетов ЕР – абсолютно законная процедура. Она не нарушает ни украинское, ни российское законодательства.

Синельников подчеркнул, что в России и на Украине можно иметь двойное гражданство. Более того, лидер Незалежной недавно внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве для представителей украинской диаспоры за рубежом, обратил внимание журналист. Согласно Конституции Украины, это распространится и на жителей ДЛНР.

Синельников уверен: вскоре украинцы начнут массово принимать второе гражданство, в том числе российское. “Это будет очень смешно”, – считает он.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что больше половины жителей Украины считают Россию враждебной страной. Портал “Рейтинг” провел опрос среди граждан Незалежной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / В оттенках лайма и лимона: как Ирина Шейк встретила из детского сада дочь Лею

12.04 / Ученые раскрыли загадку появления воды на Земле и Марсе

20.10 / Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M02 с чипом Snapdragon 450 замечен в бенчмарке

21.04 / Елизавете II – 95 лет: самые невероятные слухи о королеве

30.08 / Специалист назвала причины падения нижнего давления

19.07 / Пенелопа Крус выразила соболезнования в связи со смертью матери Хавьера Бардема

26.08 / Цветные пиджаки и платья разных фасонов: летние тенденции, которые станут фаворитами осени

27.02 / Порошенко поделился планами Украины по возвращению Крыма: Цена оккупации должна расти

30.06 / Под Москвой из-за жидкости для розжига пострадал ребенок

26.11 / Мнение: Кузьминов-Касамара. Постскриптум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика