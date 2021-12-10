Мнение: Попадание в F-15 в Марибе

Видео поражения хуситами саудовского истребителя F-15 с помощью модифицированной ракеты местного производства Fater-1.

Машина не была сбита и получив повреждения, ушла за линию фронта, по всей видимости, дотянув до аэродрома – информации о ее падении на оккупированной территории Йемена не поступало.

В общем, если дотянул до аэродрома, то это повод товарищам хуситам еще чуток поработать над боевой частью ракеты, чтобы следующий раз никто на аэродром не смог вернуться.

«Саудовская Аравия даже не умеет делать воздушных змеев, не говоря уже о F-15 и F-16 … Америка стоит за злом в нашей стране, и именно она убивает и уничтожает в Йемене … Режимы Саудовской Аравии и Эмиратов не могут осуществить эту агрессию без Америки ».(с) официальный военный представитель "Ансар Аллах"

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