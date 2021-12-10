Мнение: Кручу-верчу, обмануть хочу

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7 процента. Об этом заявила председатель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вице-премьер страны Татьяна Голикова, ее слова приводятся на сайте оперштаба.

Без каких-либо пояснений теперь в оборот введено понятие «коллективный иммунитет» вместо процента (или числа) вакцинированных. Под коллективным иммунитетом понимается число вакцинированных плюс число официально переболевших (то есть, тех, которые известили о болезни лагерную администрацию). Игра в наперстки объясняется просто: планы по вакцинации провалены. Даже сейчас, после годичного террора и принуждения число вакцинированных находится на уровне 41 процента получивших весь заряд вакцины, всего же привиты хотя бы одной дозой 47 процентов населения. Поэтому для более внушительных цифр приходится мелко жульничать, так как переболевшие болели сами, никакой заслуги лагерной администрации в этом нет.

Но нужно создавать впечатление. «Кручу-верчу-обмануть хочу». Поэтому незаметно в ход пошел совершенно другой показатель, чем ранее.

Однако этот показатель очевидно и откровенно лжив. Хотя бы потому, что миллионы людей болели тем же самым либо в легкой форме дома, либо вообще на ногах. Но не включаются в статистику просто потому, что в таком случае встанет вопрос о выдаче им цифровых кодов — а именно из-за них-то и весь сыр-бор. Именно коды являются целью всего мероприятия. Но код — это показатель лояльности. Когда человек добровольно отдает свое здоровье в обмен на какие-то обещания. А если он переболел «просто так» – это не признак лояльности. Поэтому даже официально переболевшие — вынужденная уступка. А уж «неофициальные» – так вообще за гранью допустимого.

Поэтому и мечутся вивисекторы. С одной стороны им нужно как-то прикрыть провал, с другой — хоть как-то, но решать поставленную перед ними задачу лоялизации населения через принуждение к опасной процедуре. Выходит не очень, даже с помощью манипуляций и фальсификаций. Даже 55 процентов натянутых показателей — далеко до 80 заявленных. А впереди ревакцинация. Впереди — неясная ситуация с новым штаммом, который могут приказать считать опасным, а потому заново запустить весь процесс.

Парадокс в том, что ранее банальная прививка от гриппа достигала сравнимых и даже больших показателей безо всякого принуждения, террора, насилия, локдаунов и QR-кодов. Сейчас режим год пытается через насилие сделать то же самое — и не выходит. Видимо, проблема не в самой прививке, а в том, что обманывать людей уже не получается. Беспробудная ложь имеет свои пределы.

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