В Шотландии начали строительство нового ракетного испытательного комплекса

Как сообщили представители британской компании Orbex, в окрестностях шотландского города Кинлосса начато строительство нового ракетного испытательного комплекса. Данный объект будет использован для осуществления новых проектов космического ведомства Великобритании.

Окончание строительства и запуск в эксплуатацию запланированы на будущий год. И также в 2022-м британцы планируют осуществить с территории Шотландии запуски первых космических ракет.

Речь идет о необходимости своими силами и со своей территории выводить на орбиту Земли космические спутники, поясняют эксперты. В данный момент речь не идет о масштабных космических программах, связанных с полетом человека, в том числе и на другие планеты.