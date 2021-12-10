 

В Шотландии начали строительство нового ракетного испытательного комплекса

10.12.2021, 19:42, Новости дня
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Как сообщили представители британской компании Orbex, в окрестностях шотландского города Кинлосса начато строительство нового ракетного испытательного комплекса. Данный объект будет использован для осуществления новых проектов космического ведомства Великобритании.

Окончание строительства и запуск в эксплуатацию запланированы на будущий год. И также в 2022-м британцы планируют осуществить с территории Шотландии запуски первых космических ракет.

Речь идет о необходимости своими силами и со своей территории выводить на орбиту Земли космические спутники, поясняют эксперты. В данный момент речь не идет о масштабных космических программах, связанных с полетом человека, в том числе и на другие планеты.



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