 

В МИД заявили о критическом уровне отношений Москвы и Запада

10.12.2021, 19:32, Новости дня
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России и западным странам необходимо начать диалог по гарантиям безопасности, отношения подошли к критической черте, заявили в пресс-службе МИД России.

«Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным»готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что РФ «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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