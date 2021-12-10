 

Эксперт: Цифровые права россиян с 1 января будут защищены более надежно

10.12.2021, 19:32, Новости дня
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«Россия не первая в мире страна, принимающая закон о локализации IT-гигантов. И, как показывает практика, правительствам и платформам, несмотря на разногласия, нередко удается найти общий язык», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов, комментируя дискуссию вокруг закона о локализации IT-гигантов на встрече президента с СПЧ.

«На встрече президента Владимира Путина с правозащитниками, которая состоялась в четверг, как раз и говорилось о том, как защитить права пользователей Рунета и о том, как этой цели послужит закон о локализации. Этот закон, напомню, также известный как закон о «приземлении» зарубежных IT-гигантов в России, вступает в силу с 1 января», – сказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

«Год назад у нас обновилась Конституция и теперь такие ценности, как обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, при обороте цифровых данных стали неотъемлемым конституционным правом граждан. Эти вопросы отныне находятся в федеральном ведении. На защиту безопасности личности, цифровых прав россиян и особенно детей, – и направлен закон «о приземлении», – говорит Виноградов.  

Когда в нашей стране откроются официальные филиалы иностранных IT-компаний, подчеркнул собеседник, сразу станет проще «выстраивать с ними эффективный диалог», нашим властям станет легче противодействовать цифровому деструктивному контенту, который угрожает несовершеннолетним. «Кроме того, благодаря закону можно будет наладить наконец форму обратной связи, с помощью которой пользователи смогут направить онлайн-платформе свои жалобы и обращения», – добавил эксперт.

В четверг, во время встречи президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) в числе других тем обсуждались инициативы по защите интересов пользователей Рунета. Путин, в частности, прокомментировал закон о «приземлении» в РФ зарубежных IT-компаний, который вступает в силу с 1 января. «Название его немножко странноватое, я бы сказал – загадочное, но содержание вполне конкретное. Сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране», – сказал президент.

Путин подписал закон о «приземлении» в июле. Согласно документу, со следующего года иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в РФ свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими офисами, опубликован на сайте Роскомнадзора. Среди них числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.

Эти структуры «должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство».



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