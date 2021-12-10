Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему под Иловайском полковнику ВСУ

“Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена “Золотая Звезда” Пивоваренко Павлу Васильевичу – полковнику (посмертно)”, – отмечается в документе.

Как сообщается в указе, звание присвоено “за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”.

Контекст:

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

16 ноября 2021 года временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады, созданной 19 мая, была названа главная причина Иловайской трагедии – ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии. ВСК установила, что Иловайская трагедия в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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