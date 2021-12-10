Новое исследование обнаружило связь между использованием гаджетов и депрессией



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Исследователи обработали данные тысяч британцев от 40 до 69 лет из UK Biobank. Именно поэтому результаты этой работы не могут быть применены к более молодым людям или другим этническим группам.

Ученые обращали внимание на три варианта использования электронных устройств — просмотр телевизора, работа за компьютером и компьютерные игры.

UK Biobank — это биобанк Великобритании, где в открытом доступе хранятся генетические и фенотипические данные от почти 500 000 британцев.

Исследователи увидели серьезную связь между использованием электронных устройств и признаками депрессии и беспокойства. Курение сигарет и употребление алкоголя оказалось также связано с увлечением гаджетами. А чтобы сохранить психическое здоровье, авторы рекомендуют сократить экранное время.

Ученые также обнаружили связь между мутациями в определенных генах и зависимостью от электронных устройств, вредными привычками и психическими расстройствами. Выяснилось, что повышенная тревожность и любовь к просмотру телевизора связана с мутациями в гене DCDC2, который также влияет на дислексию и обработку речевой информации при письме. А депрессия и тяга к видеоиграм — с геном FRMD4A, который влияет на развитие болезни Альцгеймера и на никотиновую зависимость.