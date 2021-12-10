Академик РАН Кизяев погиб в ДТП в Москве при попытке помочь потерпевшим в аварии

Академик Российской академии наук (РАН) Борис Кизяев погиб в дорожной аварии на Северо-Востоке Москвы. Ученому было 83 года.

Инцидент произошел накануне вечером на Дмитровском шоссе. Кизяев находился на проезжей части трассы, где помогал пострадавшим в дорожной аварии, когда его сбил автомобиль BMW под управлением 35-летнего мужчины. После этого иномарка также врезалась в стоящие впереди машины.

СМИ сообщают, что на место происшествия оперативно прибыли врачи, которые долгое время пытались реанимировать академика. Тем не менее, изобретатель скончался от полученных травм, сообщает Vse42.ru.

Борис Кизяев – руководил ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н Костякова с 1997 по 2016 год, а затем перешел на должность научного руководителя института. На его счету свыше 200 научных работ, а также 33 патента на изобретения и авторских свидетельства.