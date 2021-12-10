Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего и остался чемпионом мира по шахматам

Многократный и действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего в матче за звание лучшего игрока планеты. Финальная партия игры завершилась на 49-м ходу.

Непомнящий уступил титулованному сопернику в 11-й из 14 партий, которые проходили в Дубае, что позволило Карлсену досрочно защитить свою шахматную “корону”. В финальной партии россиянин играл белыми фигурами, а норвежец – черными, сообщает “Общественная служба новостей”.