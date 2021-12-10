Суд обязал якутского шамана снять порчу с “Роснано”

Басманный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к шаману Александру Габышеву. Руководство концерна обвинило жителя Якутска в умышленном наведении порчи, поставившей госкорпорацию на грань банкротства.

В 2018 году Габышев обратился в «Роснано» с предложением профинансировать разработку лекарства на основе коры березы и ягеля. Руководство концерна отказало шаману, так как технология производства препарата не соответствовала международным стандартам гомеопатии, а сам он не имел доказанной эффективности.

Согласно свидетельским показаниям, возмущенный шаман пригрозил с помощью черной магии «пустить шарашкину контору по миру». Кроме того, сторона обвинения в качестве доказательства предоставила финансовый отчет, подтверждающий неплатежеспособность «Роснано».

Суд признал шамана виновным и обязал его снять порчу в течение 30 дней. Процедура должна быть проведена в присутствии судебного пристава и представителя «Роснано». Учитывая отсутствие у Габышева постоянных доходов, финасовый ущерб, нанесенный госкорпорации, будет компенсирован за счет средств федерального бюджета.

По мнению экспертов, в случае успешного снятия порчи «Роснано» снова станет привлекательной для инвесторов. Ранее сообщалось, что российские астрономы обнаружили черные дыры в финансовом отчете концерна.

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