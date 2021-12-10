Мнение: Новые стандарты государственной прессы Белоруссии

Новые стандарты государственной прессы Белоруссии

Те СМИ, которые провозгласили себя независимыми, еще недавно свободно работали. Скажем, "Радио Свабода" провозгласило себя независимым СМИ, а это государственное американское средство массовой информации. Свободно работал незарегистрированный телеканал "Белсат". Заметьте, в плане идеологии и информационной политики в стране было позволено больше, чем в других государствах. Но вдруг они перестали быть средствами массовой информации. Это их выбор. Когда вы заведомо знаете, что печатаете ложь, то вы не являетесь СМИ. Вы участвуете в политической борьбе. Несете ответственность как орудие политической борьбы.

Государственная пресса стала работать по-новому. Мы говорим о новом языке, о новом формате. Мы говорим об "эффекте Азарёнка". Этот феномен получился потому, что и мы вступили в борьбу. В борьбу за свою страну! Нам брошен вызов. Когда брошен вызов, выбор между объективизмом и гражданской ответственностью, как правило, делается в пользу гражданской ответственности. Объективизм сейчас – это "облако в штанах", нигде такого нет. Это некое формальное заявление, тезис, который не подтверждается на практике. И мы не можем предъявлять к себе претензии в условиях открытой борьбы, когда в отношении нас не работают никакие правила. Но при этом очень важен профессиональный уровень. То, что показывают Григорий Азарёнок, Игорь Тур, что публикует "СБ. Беларусь сегодня". Это новый уровень журналистики. Кто-то может сказать, что это пропаганда. Выбор каждого, как определять. Бывает ведь и пропаганда здорового образа жизни… Сегодня журналистика в Беларуси – сочетание гражданской ответственности и патриотического чувства, что очень важно. Это яркая индивидуальность. Людмила Гладкая, которая идет в клокочущее сообщество людей, которое ее ненавидит. И она не боится! Пишет, не обращая внимания на угрозы. Эта яркая индивидуальность. Противники говорят, что они не читают. И при этом постоянно цитируют наших журналистовые.

(с) Вадим Гигин, председатель правления "Белорусского общества Знание" на форуме молодых журналистов

Достаточно прямолинейно. В сухом остатке, с точки зрения Гигина, современный белорусский журналист это солдат новой информационной холодной войны. Перефразируя известный фрагмент про "пролетариат и буржуазию" – есть два военно-политических блока. И если ты не за один из них, тогда ты за другой.

Такое вот теперь лицо у государственной прессы Белоруссии с точки зрения Гигина. С другой стороны, до попытки государственного переворота у белорусской государственной прессы и лица то своего не было – ее импотенция была хорошо видна в критические для Лукашенко моменты августа 2020-го, когда она всухую проигрывала информационное противоборство спонсируемым западом телеграм-каналам и информационным ресурсам, а часть предполагаемых "солдат информационной войны" в критический момент "сдрыстнули с фронта", полагая, что режим Лукашенко обречен (некоторые из них сейчас втайне кусуют локти – не угадали). Так что новое лицо всяко лучше, чем совсем никакое.

Для того, чтобы эта трансформация "лица" произошла, и потребовались информационные специалисты из России, которые фактически и ставили на ноги белорусскую государственную прессу и пропаганду после августовского визита Бортникова в Минск, после которого государственная пропаганда и медийная политика в Белоруссии стала становися современной, актуальной и зубастой. И вполне понятно, откуда белорусские журналисты нахватались идей, которые они сейчас озвучивают.

PS. Вот бы еще Вадим Гигин дал оценку причин, почему до августа 2020-го года в стране допускалась работа телеканала "Белсат" и других информационных структур использовавшихся во время попытки государственного переворота. Ведь насчет "Белсата" никаких иллюзий не было и до 2020-го года – это был финансируемый Польшей инструмент информационного влияния на Белоруссию. "Белсат" никогда не был "средством массовой информации", а являляся орудием пропаганды. Просто если сейчас Азаренок или Тур могут не стесняясь назвать себя пропагандистами или "солдатами информационной войны", то персонажи из "Белсата" конечно и дальше будут ломать комедию, что они "журналисты".

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