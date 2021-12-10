 

Оказывается, мамонты вымерли на тысячу лет позже, чем полагали ученые

10.12.2021, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из нескольких университетов Северной Америки провели совместное исследование полученных новых образцов ДНК из зоны вечной мерзлоты. Ткани относятся к останкам мамонтов, о вымирании которых каждому из нас известно со школьной скамьи.

Изучение данных образцов позволило сделать новое научное открытие. Оказывается, эти особи мамонтов умерли примерно 5 000 лет назад. Всего-то!

Ранее наука полагала, что период вымирания мамонтов завершился на тысячу лет раньше. Отметим, что останки были обнаружены в районе Клондайка в центральном регионе Юкона. Очевидно, причиной вымирание мамонтов не могло стать глобальное похолодание, так как в данном регионе никогда не было теплого климата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина

30.09 / Арахамия дважды инициировал сбор подписей за отставку Разумкова, цена на газ в Европе обновила рекорд. Главное за день

01.12 / Названа мощность будущего водопровода в Крыму

08.12 / Каминская из “НеАнгелов” рассказала, как ей удалось сохранить семью

18.10 / МИД заявляет о росте агрессивности в действиях НАТО в отношении Москвы

25.09 / Навальный останется в Германии до завершения курса реабилитации

10.05 / И.о. мэра Харькова заявил, что памятник маршалу Жукову “стоял и будет стоять”

12.08 / Еще двое кандидатов в президенты Беларуси подали жалобы о признании выборов недействительными

19.11 / Мнения: РФ создает напряжение на Западе

02.08 / 2 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика