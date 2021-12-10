Оказывается, мамонты вымерли на тысячу лет позже, чем полагали ученые

Ученые из нескольких университетов Северной Америки провели совместное исследование полученных новых образцов ДНК из зоны вечной мерзлоты. Ткани относятся к останкам мамонтов, о вымирании которых каждому из нас известно со школьной скамьи.

Изучение данных образцов позволило сделать новое научное открытие. Оказывается, эти особи мамонтов умерли примерно 5 000 лет назад. Всего-то!

Ранее наука полагала, что период вымирания мамонтов завершился на тысячу лет раньше. Отметим, что останки были обнаружены в районе Клондайка в центральном регионе Юкона. Очевидно, причиной вымирание мамонтов не могло стать глобальное похолодание, так как в данном регионе никогда не было теплого климата.