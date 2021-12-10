 

Японцы представили автокресло, которое запретит нетрезвому водителю управлять автомобилем

10.12.2021, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В общем-то, нет ничего фантастического в конструкции данного высокотехнологического кресла, отмечают эксперты. Инженеры лишь создали необходимый комплекс оборудования из уже имеющихся устройств.

В кресло, которое устанавливают на место водителя автомобиля, встроены датчики. Они отслеживают позу сидящего в нем человека, его пульс, частоту дыхания и даже кровяное давление.

Этих данных достаточно, чтобы определить наличие опьянения (алкогольного или наркотического). Если система признает водителя нетрезвым, в управлении собой автомобиль ему откажет. И усталость отслеживается тоже. Если водитель вдруг начнет дремать во время движения, машина автоматически остановится и припаркуется у обочины, включив аварийные огни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Spiegel – остановка «Северного потока — 2» навредит прежде всего самой Германии

27.11 / Трамп обжалует в Верховном суде решение суда Пенсильвании по выборам

21.10 / Число случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

28.08 / Эксперт объяснил отставку премьер-министра Японии

02.06 / Последовательность и системность государственной политики важны для развития украинской энергетики – гендиректор ДТЭК

02.02 / Шендерович: Когда убийцы сажают человека, которого они пытались убить, а он выжил, – это Россия

10.11 / Война в Карабахе. “Медуза” нашла различия между текстами соглашения о прекращении войны, опубликованными в СМИ и Кремлем

30.06 / Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

16.02 / В Израиле подчеркнули важность координации действий с российскими военными в Сирии

20.10 / Дочерняя компания «ВТБ Капитал» выплатит США более 6 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика