Японцы представили автокресло, которое запретит нетрезвому водителю управлять автомобилем

В общем-то, нет ничего фантастического в конструкции данного высокотехнологического кресла, отмечают эксперты. Инженеры лишь создали необходимый комплекс оборудования из уже имеющихся устройств.

В кресло, которое устанавливают на место водителя автомобиля, встроены датчики. Они отслеживают позу сидящего в нем человека, его пульс, частоту дыхания и даже кровяное давление.

Этих данных достаточно, чтобы определить наличие опьянения (алкогольного или наркотического). Если система признает водителя нетрезвым, в управлении собой автомобиль ему откажет. И усталость отслеживается тоже. Если водитель вдруг начнет дремать во время движения, машина автоматически остановится и припаркуется у обочины, включив аварийные огни.