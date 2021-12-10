Медучреждения в Новосибирской области прошли реорганизацию благодаря нацпроекту

Строительство новых ФАПов, ЦАОПов, капремонт и переоснащение учреждений здравоохранения, поставка оборудования и медицинских автомобилей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области успешно решаются, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Национальный проект «Здравоохранение» реализуется уже третий год. Несмотря на то, что вот уже два года мы работаем в сложной эпидемиологической обстановке, все задачи, которые ставит перед нами Правительство РФ в рамках нацпроекта, не снимаются. Нацпроект «Здравоохранение» – это доминанта, которой в течение года мы уделяли очень большое внимание и многое уже смогли сделать по всем направлениям. Продолжаем заниматься важными инфраструктурными проектами, следим за выполнением всех целевых показателей», – приводятся слова министра на сайте правительства региона.

Так, новая модель медицинской организации внедрена в 87 подразделениях (66 детских и 21 взрослом) 64 учреждений. В регионе уже начали работу 18 ФАПов (100%), построенных в 2020 году за счет средств федерального бюджета (получили лицензию и функционируют). Введены в эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов (п. Каинская Заимка, с. Кубовая, п. Майский, аул Кошкуль, с. Таган, с. Золотая Грива, с. Куликовское, д. Китерня). Исполняются государственные контракты на выполнение подрядных работ по строительству 24 ФАПов.

Активно используются 13 передвижных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году за счет средств федерального бюджета: они выполнили более 1,5 тыс. выездов. Санитарная авиация уже выполнила 143 вылета, эвакуировано 216 человек. До конца года будут завершены капитальные и текущие ремонты в 16 медицинских организациях. Приобретено 16 автомобилей LADA GRANTA для пополнения парка санитарного автотранспорта. Новосибирская область получила 33 автомобиля скорой медицинской помощи, в том числе 30 автомобилей класса В и три автомобиля класса С.

В 2021 году переоснастили медицинским оборудованием три медорганизации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (Новосибирский областной клинический онкологический диспансер, Городская клиническая больница № 1, Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи). Будут открыты все центры амбулаторной онкологической помощи, запланированные на 2021 год: на базе Центра персонализированной медицины, Черепановской ЦРБ, Бердской ЦГБ, Барабинской ЦРБ, Тогучинской ЦРБ.

Осуществлены капитальный ремонт и переоснащение двух региональных сосудистых центров (РСЦ) на базе Центральной клинической больницы и Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера, а также три первичных сосудистых отделения (ПСО) на базе Тогучинской ЦРБ, Ордынской ЦРБ, Черепановской ЦРБ.

Активно проводится обновление материальной базы учреждений здравоохранения, поставка нового оборудования: в частности, по направлению «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за счет федерального бюджета – 94 единицы медицинских изделий, в том числе ангиографический комплекс с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях. За счет областного бюджета – 93 единицы медицинских изделий. По направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями»: за счет средств федерального бюджета – 45 единиц медицинских изделий, в том числе «тяжелое» медицинское оборудование, за счет средств областного бюджета – 41 единица медицинских изделий.