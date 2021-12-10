В Сети появилась петиция с требованием остановить антипрививочную пропаганду в Telegram

К создателю Telegram Павлу Дурову обратились с петицией с требованием остановить антипрививочную пропаганду в мессенджере. Обращение появилась через несколько дней после трагедии в московском МФЦ, где убийца стрелял в людей, которые по его мнению «поверили в коронавирусную инфекцию».

Авторы петиции на сайте Change.org обратили внимание администрации мессенджера и Дурова на то, что пропаганда антиваксеров в соцсетях становится все более «агрессивной и напористой». Они отметили, что другие популярные ресурсы – YouTube, «ВКонтакте», Facebook и Instagram – уже имеют практику удаления такого вредоносного контента после жалоб пользователей, однако в Telegram подобных инструментов пока нет.

Telegram остается комфортным местом для распространения баек про смертельный вред прививок и прочий антинаучный бред, говорится в тексте обращения.

В связи с этим, авторы петиции предложили ввести в Тelegram «простой и понятный механизм отправки жалоб на антиваксерскую пропаганду и ложную информацию о ковиде».

Также разработчику предлагается ввести маркировку сообществ, выступающих против вакцинации по примеру того, как маркировались мошенники и фейковые аккаунты известных личностей.

7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов. Сообщалось, что он якобы изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».