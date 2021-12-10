 

В Сети появилась петиция с требованием остановить антипрививочную пропаганду в Telegram

10.12.2021, 18:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К создателю Telegram Павлу Дурову обратились с петицией с требованием остановить антипрививочную пропаганду в мессенджере. Обращение появилась через несколько дней после трагедии в московском МФЦ, где убийца стрелял в людей, которые по его мнению «поверили в коронавирусную инфекцию».

Авторы петиции на сайте Change.org обратили внимание администрации мессенджера и Дурова на то, что пропаганда антиваксеров в соцсетях становится все более «агрессивной и напористой». Они отметили, что другие популярные ресурсы – YouTube, «ВКонтакте», Facebook и Instagram – уже имеют практику удаления такого вредоносного контента после жалоб пользователей, однако в Telegram подобных инструментов пока нет.

Telegram остается комфортным местом для распространения баек про смертельный вред прививок и прочий антинаучный бред, говорится в тексте обращения.

В связи с этим, авторы петиции предложили ввести в Тelegram «простой и понятный механизм отправки жалоб на антиваксерскую пропаганду и ложную информацию о ковиде». 

Также разработчику предлагается ввести маркировку сообществ, выступающих против вакцинации по примеру того, как маркировались мошенники и фейковые аккаунты известных личностей.

7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов. Сообщалось, что он якобы изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / В Германии выросло число пострадавших и погибших после применения вакцины AstraZeneca

05.04 / Руководство “Львовской железной дороги” присвоило 20 млн грн “Укрзалізниці” – СБУ

05.12 / Трамп подписал “закон Родченкова” о санкциях за допинг

08.08 / Трамп воспользуется президентскими полномочиями, чтобы помочь американцам

26.03 / В Киеве изменили лимиты пассажиров для общественного транспорта

27.09 / Агроном рассказал, как правильно подготовить землю на даче и уличные растения к зиме

03.11 / Глава СВР обвинил США в попытке помешать сотрудничеству РФ и Китая

06.08 / Беларусь блокирует возвращение нелегалов на границе с Литвой. Мигрантов не пускают люди со щитами

11.07 / В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт

29.01 / Боливия начала вакцинацию «Спутником V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика