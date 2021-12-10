 

“Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза”. Власова рассказала о своей матери

10.12.2021, 18:38, Новости дня
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“Мое детство. Оно очень одинокое. Я была очень одинокой. Вот наверное с детства я уже училась опираться на себя. Что моя мама меня рано родила, в 18 лет, она была брошена моим отцом. Людей же не интересовала, что это была прекрасная чистая девушка, проживающая свою трагедию с ребенком на руках, оставшаяся без квартиры, без дома, без мужа, без родителей. Потому что моя мама знала с 13 лет интернат. Видя дома абсолютно порядочную, прекрасную женщину, я слышала гадости от соседей. Я помню, как мне плевали в глаза соседские дети. Просто я помню, как вытирали эти слюни”, – сказала Власова. 

Певица призналась, что сверстники называли ее “байстрючкой”. По словам артистки, впоследствии отец вернулся в семью.

“До 13 лет я жила с отчимом, и тут мой папа появляется. Моя мама очень любила моего отца, а я долгое время называла его “Эй”, – уточнила Власова. 

По словам артистки, вскоре отце снова ушел из семьи, а пять лет назад она попыталась помирить родителей.

“Между ними всегда была какая-то искра. Это звучит романтично, но вмешиваться в жизнь взрослых дюжей – самое глупое, что может быть. Родители должны строить жизнь так, чтобы ребенку не приходилось делать подобные вещи “, – резюмировала она.

Рассказ Власовой о родитедях начинается на 11-й минуте интервью.

ВИДЕОВидео: ОЛИЦКАЯ / YouTube
Контекст:

Евгения Власова родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Певица воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы “ВИА Гра” Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела. Они познакомились благодаря продюсеру украинской группы “ВИА Гра” Константину Меладзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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