“Он убежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут”. Президент Хорватии раскритиковал визит премьера в Украину

Такое заявление Миланович сделал на фоне обострения военной агрессии со стороны России на границе с Украиной, когда Пленкович находился с официальным визитом в Киеве.

“У меня симпатия к Украине и я не ненавижу Россию. Весьма неудобная позиция. Однако 100 тыс. российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление нескончаемой любви? Пленкович убежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут”, – заявил Миланович.

Он призвал украинцев не обижаться.

“Это ужасно серьезные вещи, ужасно серьезные. Для меня это просто чистое шарлатанство. У меня есть симпатия и сочувствие. Это непросто, но история намного сложнее”, – сказал президент Хорватии.

Пленкович прокомментировал слова Милановича, иронично назвав их «успехом» во внешней политике, сообщает издание Vecernji List.

“Если он так сказал, это очередной успех. Я вижу, что он в прекрасной форме, конечно, наши украинские друзья будут в восторге от такого заявления президента Хорватии. Он приносит славу хорватской внешней политике, это правильный путь, я его приветствую и предлагаю продолжить этот путь”, – сказал Пленкович.

Что касается России, премьер подчеркнул, что “отношения с Украиной – это не отношения против РФ”.

Контекст:

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович находился с официальным визитом в Украине 8-9 декабря. 8 декабря, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, он подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Хорватия стала шестой среди государств Европейского союза, подписавших этот документ.

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