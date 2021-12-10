 

Испанские полицейские вытащили собаку из обледенелого пруда

10.12.2021, 18:30, Разное
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В Гражданскую гвардию Испании города Бадагуас поступил звонок от обеспокоенного местного жителя. Мужчина рассказал, что его пес гулял по тонкому льду, покрывшему пруд, и провалился. Самостоятельно из ледяной ловушки он своего питомца спасти не смог.

Прибывшие на место сотрудники полиции залезли в воду. Как ледокол один из них пробил дорогу к собаке и повел ее к берегу. Помог ему и коллега, также не побоявшийся окунуться в обледенелый пруд.



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