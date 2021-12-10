 

Созданы микроводоросли, имитирующие кровь в искусственном мясе

10.12.2021, 18:14, Новости дня
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О своей новой разработке рассказали участники стартапа Yemoja, которые занимаются созданием искусственного мяса. Они вывели особый вид микроводорослей, получивший название Ounje. Использование их в производстве искусственного мяса позволяет имитировать наличие крови в волокнах.

Таким образом, вы практически не почувствуете вкусовых различий между искусственным и натуральным мясом, обещают авторы идеи.

Напомним, что именно необычный вкус является основным недостатком мяса, созданного из растительных компонентов. Однако производство таких продуктов питания позволит в будущем решить мясную проблему, которая становится все острее с ростом населения планеты. Производственных возможностей животноводства уже не хватает.



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