Созданы микроводоросли, имитирующие кровь в искусственном мясе

О своей новой разработке рассказали участники стартапа Yemoja, которые занимаются созданием искусственного мяса. Они вывели особый вид микроводорослей, получивший название Ounje. Использование их в производстве искусственного мяса позволяет имитировать наличие крови в волокнах.

Таким образом, вы практически не почувствуете вкусовых различий между искусственным и натуральным мясом, обещают авторы идеи.

Напомним, что именно необычный вкус является основным недостатком мяса, созданного из растительных компонентов. Однако производство таких продуктов питания позволит в будущем решить мясную проблему, которая становится все острее с ростом населения планеты. Производственных возможностей животноводства уже не хватает.