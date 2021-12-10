В Минобороны Украины заявили о перекрытии Россией 70% акватории Азовского моря

В министерстве обороны Украины заявили о перекрытии Россией около 70% акватории Азовского моря, что препятствует свободному судоходству.

«По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря», – говорится в сообщении ведомства в Facebook, передает УНИАН.

Сообщается, что российская сторона разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах. В качестве причины указывается проведение артиллерийских стрельб.

«Объявления навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией», – отмечается в сообщении.

Ранее, комментируя инцидент в Азовском море, глава российской делегации на переговорах в Вене призвал Киев отказаться от тактики мелкого фола, отметив, что за провокациями стоит задача отодвинуть решение действительно сложных вопросов.

До этого ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования изменить направление.