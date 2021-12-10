 

В Минобороны Украины заявили о перекрытии Россией 70% акватории Азовского моря

10.12.2021, 18:04, Новости дня
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В министерстве обороны Украины заявили о перекрытии Россией около 70% акватории Азовского моря, что препятствует свободному судоходству.

«По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря», – говорится в сообщении ведомства в Facebook, передает УНИАН.

Сообщается, что российская сторона разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах.  В качестве причины указывается проведение артиллерийских стрельб.

«Объявления навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией», – отмечается в сообщении.

Ранее, комментируя инцидент в Азовском море, глава российской делегации на переговорах в Вене призвал Киев отказаться от тактики мелкого фола, отметив, что за провокациями стоит задача отодвинуть решение действительно сложных вопросов. 

До этого ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования изменить направление. 



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