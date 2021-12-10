 

Глава МИД ФРГ заявила о единственном пути урегулирования на Украине

10.12.2021, 18:04, Новости дня
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Ситуацию на Украине можно разрешить только с помощью дипломатии, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Как и во время визита в Брюссель и Париж, мы обсудили перемещения [российских] войск у границ Украины. Территориальная целостность и суверенитет Украины для нас не подлежат обсуждению. Мы нуждаемся в решении, и это решение можно найти только дипломатическим путем», – цитирует Бербок ТАСС.

Она добавила, что в контексте ситуации на Украине ФРГ привержена своим обязательствам в рамках Североатлантического альянса.

Бербок подчеркнула, что считает ОБСЕ подходящим местом для обсуждения вопросов безопасности, стабильности и соблюдения прав человека на территории от Лиссабона до Владивостока.

В четверг в МИД РФ указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД РФ обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.



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