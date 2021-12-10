 

Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря – ВМС Украины

10.12.2021, 17:54, Новости дня
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Россия разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи Мариуполя Донецкой области, Бердянска Запорожской области и Геническа Херсонской области. 

“Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее “озеро”, – заявили в ВМС Украины. 

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1993408287529098

 

Контекст:

После того, как весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, Москва начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.

Вечером 9 декабря 2021 года ФСБ заявила, что корабль “Донбасс” движется в сторону Керченского пролива, чем “создает угрозу безопасности мореплавания”. ФСБ сообщила, что предупредила корабль о “необходимости соблюдения российского законодательства”. Экипаж корабля ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал претензии страны-агрессора манипуляциями, и подчеркнул, что на “Донбассе” нет вооружения, а Азовское море является акваторией общего пользования Украины и России.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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