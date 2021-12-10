 

“Хотите нас превратить в Московию?” Путин поругался с режиссером Сокуровым на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека

10.12.2021, 17:54, Новости дня
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“У нас на довольствии Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия. Насколько я понимаю, надо помогать Сирии, надо помогать большим дотационным южным регионам”, – заявил Сокуров.

Также режиссер назвал большой проблемой происходящее на Северном Кавказе.

“Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей”, – отметил он и добавил, что в республиках все больше не любят русских и хотят с ними расстаться.

“Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем удачи… всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и сил”, – сказал Сокуров.

В ответ Путин попросил режиссера “думать, прежде чем выступать публично”.

“У вас не выступление, а манифест. Набор проблем и страхов, которые есть у какой-то части наших граждан. Вы сказали “давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить”. Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?”, – заявил российский президент

На это Сокуров ответил предложением “проверить”, что вызвало негативную реакцию у  президента России.

“Проверим? Проверяли! Что, предлагается разделить весь Дагестан? Или разделить Карачаево-Черкесию? У нас две тысячи территориальных претензий по стране! Вы хотите повторения Югославии на нашей территории. Разве русский народ… заинтересован в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? В НАТО так хотят сделать”, – подытожил Путин.

ВИДЕОВидео: Радио Свобода / Youtube
Контекст:

Комментируя ответ Путина Сокурову изданию Daily Storm, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что режиссер якобы “непрофессионально” высказывался на “деликатные темы”. 

“Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал”, – отметил Песков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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