 

Мендель: Я на самом деле родилась не в Геническе. Мне было три дня, когда мы переезжали из Запорожья в Херсон

10.12.2021, 17:54, Новости дня
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“Я на самом деле родилась не в Геническе, но зарегистрирована там. Это первый фейк в моей жизни. Мне было три дня, когда мы переезжали из Запорожья в Херсон, остановились у родственников и они меня там зарегистрировали, и мы поехали в Херсон”, – заявила Мендель. 

Она отметила, что своей родиной считает Херсонщину. 

Комментарий Мендель о месте рождения  можно послушать на 6-й минуте ролика.

ВИДЕОВидео: Редакція OBOZREVATEL / YouTube
Контекст:

Мендель родилась в1986 году.  В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Мендель скрывает имя своего возлюбленного.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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