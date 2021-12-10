Мендель: Я на самом деле родилась не в Геническе. Мне было три дня, когда мы переезжали из Запорожья в Херсон

“Я на самом деле родилась не в Геническе, но зарегистрирована там. Это первый фейк в моей жизни. Мне было три дня, когда мы переезжали из Запорожья в Херсон, остановились у родственников и они меня там зарегистрировали, и мы поехали в Херсон”, – заявила Мендель.

Она отметила, что своей родиной считает Херсонщину.

Комментарий Мендель о месте рождения можно послушать на 6-й минуте ролика.

ВИДЕОВидео: Редакція OBOZREVATEL / YouTube

Контекст:

Мендель родилась в1986 году. В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Мендель скрывает имя своего возлюбленного.

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