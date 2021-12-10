 

С 1 января в России обяжут согласовывать домашние мероприятия и празднования

10.12.2021, 17:51, Разное
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C 1 января 2022 года на территории России вступит в силу закон, предусматривающий обязательное согласование домашних, семейных мероприятий и празднований.

Россияне, желающие собраться дома в кругу друзей или родственников, обязаны направлять не раньше чем за 2 дня запрос в орган муниципалитета, в котором должны указываться: причина мероприятия, программа, количество участников, наличие на нём несовершеннолетних, наличие алкоголя и паспортные данные участников. 

После подачи заявки местный орган самоуправления согласовывает либо отказывает в проведении домашнего мероприятия. Причинами для отказа считаются: политические цели или иные цели, угрожающие общественному строю, противоречие мероприятия нормам морали и нравственности, низкий процент участников имеют QR-коды, подтверждающие прхождение вакцинации от коронавирусной инфекции, превышение лимита на количество мероприятий в месяц, другие причины по усмотрению органа самоуправления. 

После получения согласования организаторы должны распечатать список гостей по форме #МП-3679-21 (доступен на госуслугах) и собрать подписи присутствующих на мероприятии. В случае нахождения на домашнем мероприятии лиц, не согласованных с органом муниципалитета, организатора ждет административная ответственность, либо уголовная, если нарушение повлекло за собой тяжкие последствия.

Также закон вводит расширяет полномочия полиции. Инспекторы получат право по своему усмотрению в сопровождении понятых проверять соответствие мероприятия данным, указанным в заявке на согласование.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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