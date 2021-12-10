Основной закидон государства

Россияне раздражены, что власти свою собственную Конституцию соблюдают «отчасти». Стремление ввести QR-коды это раздражение усиливает. Объясняет социолог Алексей Левинсон.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Раньше День Конституции отмечали 5 декабря. В этот день в 1965 году автор пришел на Пушкинскую площадь в Москве. Он увидел, как над небольшой группой людей возле памятника появился бумажный плакат «УВАЖАЙТЕ СОВЕТСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ!». Через несколько секунд руки в черных перчатках его схватили и смяли. Потом такие же руки тащили людей от памятника и заталкивали в подъезжающие конвейером черные «Волги». Было морозно, клубы пара таяли над быстро редеющей группой у памятника, клубы дыма вились за каждой быстро отъезжающей черной машиной. Скоро этот пар и дым рассеялись. Все кончилось. По улице Горького в этот воскресный вечер шли во множестве люди. Никто из них не остановился поглядеть на происходящее.

В 2013 году, почти полвека спустя после этой демонстрации, устроенной по инициативе математика и борца за свободу А.С. Есенина-Вольпина, «Левада-центр» (Минюст считает его «иноагентом» — Ред.) из своего опроса ко Дню Конституции узнал, что, по мнению 13% россиян, российские власти «совершенно не соблюдают» Конституцию РФ, а по мнению 47%, «соблюдают лишь отчасти». Треть жителей выбрали ответы «соблюдают в полной мере» (6%) и «в основном соблюдают» (27%).

За динамикой этих мнений стали следить. Ко Дню Конституции 2018 года доля считающих, что власти «полностью» или «в основном» наш Основной Закон соблюдают, выросла на пять пунктов. Но на те же пять пунктов выросла доля ответов «совершенно не соблюдают».

Не по этим причинам Конституцию затем обновили, и вот про нее, обновленную, россияне нынче думают так: считают, что власти ее соблюдают «в полной мере» 6%, «соблюдают в основном» — 25%. То есть по тому, как оценивается публикой соблюдение Конституции, выйти на уровень тринадцатого года не получается. Компромиссный ответ, мол, «соблюдают, но лишь отчасти» выбирают теперь 36%. Доля резких ответов «совершенно не соблюдают» выросла с 2013 года вдвое — с 13 до 27%.

Надо отметить, что в РФ лишь меньшинство в 11% решается говорить, что «читали и хорошо помнят» свою Конституцию. 45% «довольно плохо помнят» или «ничего не помнят» из нее. «Никогда не читали» — 43%, но и в 2013 году их было тоже около 40%. (Кстати, после внесения в Конституцию РФ известных поправок доля ее не читавших слегка выросла.)

Как говорят американские опросы, там процент не читавших своей Конституции еще выше нашего. Но демократия держится одной ногой на писаном законе, а другой — на представлениях народа о нормах, правах, свободах. Поэтому

было бы опрометчиво на том основании, что «они ее и не читали», игнорировать мнение публики о соблюдении Конституции властями.

Люди в их качестве жителей имеют некоторый образ Права, Свободы, Справедливости. Они уверены, что в Основном Законе и записано то, что они думают об этих материях. Отображаемая опросами солидарность млн по ключевым вопросам справедливости и законности показывает, что эти представления, во-первых, довольно определенная вещь, а во-вторых, именно эти представления регулируют отношение людей к власти.

Гарант Конституции — Президент. Его деятельность в ноябре одобряли 63%. Но есть те, кто отказывает ему в одобрении. Их доля бывала и чуть выше, но сейчас это 35%. Таких людей, заявивших о неодобрении его деятельности, больше среднего в составе рабочих, служащих, специалистов и, что особо примечательно, в составе руководящих работников (в основном нижнего и среднего звена). Эта категория граждан, отказавших в одобрении президенту, решительнее всех прочих (50%) выражает мнение, что российские власти не соблюдают Конституцию.

Претензий к начальству у россиян накопилось немало. Но, похоже, сейчас людей более всего задевает его намерение вводить ограничения в связи с коронавирусом.

(Три четверти против введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте.) И если считать опрашиваемых нами руководящих работников наиболее внимательно оценивающими ситуацию, то и нам надо со вниманием отнестись к тому, что среди них более 40% считают вероятными «массовые выступления с протестами» против ковидных ограничений. (Таких протестов прогнозируют больше, чем выступлений с экономическими или политическими требованиями.)

Вероятно, наиболее активная часть общества сейчас в рядах тех, кто не одобряет деятельность Гаранта. А если это так, то надо еще более внимательно отнестись к тому, что среди них свыше половины называют вероятными «массовые протесты» по поводу этих ограничений. И половина же из этих людей выражают готовность участвовать в таких выступлениях.

Выйдут, конечно, не все. Но все равно их будет побольше, чем собравшихся тогда у памятника Пушкину.

Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»

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