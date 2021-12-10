Доктор Комаровский объяснил, опасна ли вакцинация от COVID-19 при аллергии на медикаменты

Врач Евгений Комаровский объяснил, является ли опасной вакцинация от COVID-19 для людей, которые имеют аллергию на медикаменты. Свое мнение он выразил в рамках одной из телепередач.

По словам Комаровского, тем, у кого появляются аллергические реакции на препараты, необходимо делать прививку против коронавируса. Если человек заразится COVID-19, придется принимать очень много медикаментов, чтобы вылечиться.

Комаровский попросил представить рядовую ситуацию. Есть человек с аллергией на медицинские препараты, когда он заболевает коронавирусом и попадает в больницу, ему выпишут массу лекарственных средств в рамках комплексной терапии. В данном случае разумнее использовать вакцину, чтобы избежать серьезного лечения.

Комаровский призвал аллергиков перед вакцинацией уточнить, имеются ли у медиков лекарства для оказания первой помощи в случае наступления анафилактического шока. Речь идет о дексаметазоне и адреналине, пишет портал Newinform.