 

Доктор Комаровский объяснил, опасна ли вакцинация от COVID-19 при аллергии на медикаменты

10.12.2021, 17:40, Разное
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Врач Евгений Комаровский объяснил, является ли опасной вакцинация от COVID-19 для людей, которые имеют аллергию на медикаменты. Свое мнение он выразил в рамках одной из телепередач.
По словам Комаровского, тем, у кого появляются аллергические реакции на препараты, необходимо делать прививку против коронавируса. Если человек заразится COVID-19, придется принимать очень много медикаментов, чтобы вылечиться.

Комаровский попросил представить рядовую ситуацию. Есть человек с аллергией на медицинские препараты, когда он заболевает коронавирусом и попадает в больницу, ему выпишут массу лекарственных средств в рамках комплексной терапии. В данном случае разумнее использовать вакцину, чтобы избежать серьезного лечения.

Комаровский призвал аллергиков перед вакцинацией уточнить, имеются ли у медиков лекарства для оказания первой помощи в случае наступления анафилактического шока. Речь идет о дексаметазоне и адреналине, пишет портал Newinform.



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