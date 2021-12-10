В ПФР рассказали, кто перед новогодними праздниками получит двойную пенсию

В ПФР рассказали, кто перед новогодними праздниками имеет право претендовать на двойную пенсию. Уже в декабре те, кто получает пособия первого числа каждого месяца, смогут рассчитывать на перечисления средств за январь.

На почте у каждого отделения устанавливается свой период начисления пенсий. В ПФР указали, что те, кто обычно получает средства первого числа, получат выплату до наступления Нового года. Навстречу фонду при этом идет Почта России. Она сокращает количество нерабочих дней, чтобы люди вовремя получили свои выплаты. Например, уже 3 января пожилым россиянам принесут пенсию.

Перед Новым годом российское правительство может выделить средства для выплаты пенсионерам единовременного пособия. Его размер, согласно предварительным данным, может составить 10-15 тысяч рублей. Как считают эксперты, для реализации данной инициативы имеются несколько важных оснований, пишет портал «Слово и дело».