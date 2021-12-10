 

В ПФР рассказали, кто перед новогодними праздниками получит двойную пенсию

10.12.2021, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ПФР рассказали, кто перед новогодними праздниками имеет право претендовать на двойную пенсию. Уже в декабре те, кто получает пособия первого числа каждого месяца, смогут рассчитывать на перечисления средств за январь.
На почте у каждого отделения устанавливается свой период начисления пенсий. В ПФР указали, что те, кто обычно получает средства первого числа, получат выплату до наступления Нового года. Навстречу фонду при этом идет Почта России. Она сокращает количество нерабочих дней, чтобы люди вовремя получили свои выплаты. Например, уже 3 января пожилым россиянам принесут пенсию.

Перед Новым годом российское правительство может выделить средства для выплаты пенсионерам единовременного пособия. Его размер, согласно предварительным данным, может составить 10-15 тысяч рублей. Как считают эксперты, для реализации данной инициативы имеются несколько важных оснований, пишет портал «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Модный образ без затрат: 5 трендов этого лета, которые давно есть в шкафу

06.12 / Путешествие Екатерины II по Волге

07.09 / Фонд “Круг добра” призвал отечественных фармпроизводителей ускорить разработку лекарств

08.07 / Прилетевших в Прагу россиян с ВНЖ не пропустили через границу

25.05 / Что будет с курсом рубля в июне

29.06 / Последствия взрыва в Улан-Удэ попали на видео

02.10 / “У меня была операция”: Игорь Крутой впервые высказался об онкозаболеваниях

16.12 / Самолет МС-21-300 — еще один «Суперджет» или надежда российской авиации?

10.05 / Мнение: Путин не верит в вакцину от COVID-19?

25.02 / «Теплоход для гостей будущего апарт-отеля» – Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем 145-метровой яхты Solaris

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика