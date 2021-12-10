 

Ученые рассказали о секрете выживаемости крокодилов

10.12.2021, 17:30, Новости дня
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Динозавры, как известно, вымерли много миллионов лет назад в результате падения астероида и резкого изменения климата. Но почему выжили крокодилы, обитавшие на Земле в то же самое время?

Этот вопрос давно интересовал представителей науки. Ответ на него нашли ученые из Японии и Канады. Проведя ряд совместных исследований, они установили, что секретом живучести крокодилов является наличие небного клапана в организме.

Данный орган позволяет крокодилу долго находиться под водой, пока его добыча задыхается из-за невозможности дышать. Очевидно, клапан позволил крокодилам пережить самый сложный период в эволюции земных организмов. По крайней мере, у них всегда была пища, которой, кстати, были лишены их сородичи-динозавры.



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