Ученые рассказали о секрете выживаемости крокодилов

Динозавры, как известно, вымерли много миллионов лет назад в результате падения астероида и резкого изменения климата. Но почему выжили крокодилы, обитавшие на Земле в то же самое время?

Этот вопрос давно интересовал представителей науки. Ответ на него нашли ученые из Японии и Канады. Проведя ряд совместных исследований, они установили, что секретом живучести крокодилов является наличие небного клапана в организме.

Данный орган позволяет крокодилу долго находиться под водой, пока его добыча задыхается из-за невозможности дышать. Очевидно, клапан позволил крокодилам пережить самый сложный период в эволюции земных организмов. По крайней мере, у них всегда была пища, которой, кстати, были лишены их сородичи-динозавры.