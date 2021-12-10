Финляндия объявила о закупке истребителей F-35 в США

Правительство Финляндии объявило о начале процедуры закупки у американской корпорации Lockheed Martin многоцелевых истребителей F-35, сообщила пресс-служба кабмина Финляндии.

«Правительство сегодня приняло решение приобрести F-35 компании Lockheed Martin в качестве следующего истребителя, который будет поставляться в Финляндию», – передает РИА «Новости» сообщение.

В поставку входят 64 самолета, адаптированные под нужды Финляндии, вооружение и другие необходимые системы. Министерство обороны Финляндии планирует выделить на закупку около 10 млрд евро.

Поставить истребители должны в период 2025–2030 годов.

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Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о закупке страной истребителей F-16 у США. В октябре США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у РФ системы ПВО C-400.