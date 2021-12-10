В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

На базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина открылся первый детский технопарк креативных индустрий «Косыгин парк». Среди направлений обучения – 3D-дизайн, цифровая мода, инновационные материалы для легкой промышленности, технологии виртуальной и дополненной реальности.

«Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12-17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», – приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Партнерами технопарка стали крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви. Занятия будут вести преподаватели РГУ имени А.Н. Косыгина и эксперты. На площади более 1,5 тыс. квадратных метров располагается три тематических кластера.

Один из кластеров технопарка – «Мода 4.0». В него вошли пять лабораторий: «Цифровое проектирование», «Дизайн тканей», «Дизайн трикотажа», «Диджитал-дизайн», «Моделирование и дизайн одежды».

Кластер информационных технологий состоит из лабораторий VR/AR, «Робототехника», «Цифровая фабрика, моделирование цифровых двойников». Ученики будут использовать цифровые возможности для автоматизации процессов создания одежды и аксессуаров. А на занятиях по робототехнике ребят познакомят с основами проектирования, изготовления и программирования роботизированных устройств.

В кластер «Чистый мир» входят лаборатории «Растительные волокна и экотекстиль», «Природоподобные технологии и возобновляемая энергетика» и «Охрана окружающей среды». Здесь слушатели научатся создавать экологичную одежду и рациональному потреблению ресурсов.

Программа «Умная одежда» рассчитана на тех, кто хочет научиться создавать технологичные элементы гардероба. К примеру, изделия с функциями изменения цвета и формы или контроля физического состояния человека.

На занятиях курса «Устойчивая мода» ребята научатся вторично использовать текстильные материалы и пластик, восстанавливать одежду, перерабатывать и создавать из нее новые экологичные вещи.

Вместе с образовательными программами в технопарке будут проходить мастер-классы, лекции и инженерные соревнования.