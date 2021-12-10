 

Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото опять собрали больше 5 млн лайков

10.12.2021, 17:10, Новости дня
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“Привет”, – подписала публикацию 29-летняя певица.

Образ Гомес на фото дополнили золотые серьги-кольца и распущенные волосы, зачесанные на левую сторону.

На сегодняшний день на ее страничку в Instagram подписалось 287 млн пользователей.

“Я думал, что ты прислала это только мне”, – прокомментировал yunomiles.

“Всегда такая настоящая”, – написал gabe_kennedy.

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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Контекст:

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прери (штат Техас, США). С 2012 года она строит сольную карьеру.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.

24 ноября Гомес разместила в Instagram фото, на котором позирует в платье с цветочным принтом, сидя в кресле. Под публикацией подписчики поставили 5 млн лайков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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