“Наш край” иницировал принятие программы инфекционной безопасности

“Партия “Наш край” предложила разработать и внедрить программу инфекционной безопасности. Это помощь государству в решении основных проблем путем построения логических маршрутов пациентов, путем охвата широкой аудитории в пропаганде той же вакцинации, путем решения проблем на местах в регионах. Очень много направлений. Я считаю, что эта программа не просто нужна, – она критически необходима”, – отметила Федорова в комментарии телеканалу “Наш”.

Инфекционист убеждена, что власть должна заботиться не об усилении штрафов для бизнеса, а о готовности медицинской системы встретить новый штамм вируса “Омикрон”.

Федорова сообщила, что программу безопасности депутаты от партии “Наш край” подадут на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе.

ВИДЕОВидео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло 90,3 тыс. человек.

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