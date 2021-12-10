 

“Наш край” иницировал принятие программы инфекционной безопасности

10.12.2021, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Партия “Наш край” предложила разработать и внедрить программу инфекционной безопасности. Это помощь государству в решении основных проблем путем построения логических маршрутов пациентов, путем охвата широкой аудитории в пропаганде той же вакцинации, путем решения проблем на местах в регионах. Очень много направлений. Я считаю, что эта программа не просто нужна, – она критически необходима”, – отметила Федорова в комментарии телеканалу “Наш”.

Инфекционист убеждена, что власть должна заботиться не об усилении штрафов для бизнеса, а о готовности медицинской системы встретить новый штамм вируса “Омикрон”. 

Федорова сообщила, что программу безопасности депутаты от партии “Наш край” подадут на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе.

ВИДЕОВидео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube
Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло 90,3 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Пенс собрался на инаугурацию Байдена

30.06 / Аномальная жара. В Канаде фиксируют десятки внезапных смертей

25.08 / Рецепт вкусных куриных котлет от Пугачевой, Билык и Сумской

27.08 / 1 января 2022 года в Украине введут новые правила прохождения интернатуры – Ляшко

04.07 / Церемония прощания с актером Виктором Проскуриным завершилась в Москве

07.01 / Соловьев посмеялся над заявление Зеленского по поводу беспорядков в США

16.10 / Hill – Байден возвращает миграционную политику времён Трампа

15.11 / Пираты захватили 14 китайских моряков в Гвинейском заливе

04.07 / В Польше во время ремонта железной дороги погиб украинец

16.08 / Сотрудники «Белтелерадиокомпании» заявили о намерении бастовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика