Шабунин: Портнов передает угрозы меня убить

“Портнов передает угрозы меня убить, а [экс-глава КСУ Александр] Тупицкий в ступоре – первая реакция на санкции. Афилированный с Портновым Telegram-канал перепостил друга Портнова с очевидной угрозой меня убить. То, что этот Telegram-канал – портновский, читается из кучи “пиететных” сообщений о собственно самом Портнове”, – написал Шабунин, приведя примеры сообщений.

Другом Портнова он назвал нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского, который в Telegram сравнил Шабунина с советским школьником Павликом Морозовым.

Его сообщение в свою очередь перепостил анонимный канал Equilibrium, приписав: “Хотим напомнить Витальке Шабунину, что труп Павлика Морозова с ножевыми ранениями нашли в осиннике”.

Ранее в этом же канале появилось письмо ЦПК в минфин США с информацией о Портнове с комментарием к нему: “Просто хотим сказать, что Виталик обязательно сядет. Надолго. С конфискацией” и нецензурно выраженная поддержка Портнова.

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

9 декабря США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также “подрыв усилий по реформированию”.

Помимо отправки обращения ЦПК о санкциях против Портнова в Минфин США, Шабунин также судился с Портновым.

Контекст:

Шабунин получает угрозы не впервые. 23 июля 2020 года он сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом под Киевом. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.

В конце декабря 2020 года родителям Шабунина и родителям его жены под двери подбросили гранаты и коробку, перемотанную скотчем. Правоохранители сообщили, что в гранатах не было взрывчатки. Сам Шабунин называл гранаты под квартирой его матери запугиванием и попыткой передать “привет”.

Шабунин считает, что его дом поджег подозреваемый в поджоге редакционного автомобиля программы “Схемы” Кирилл Барихашвили.

Говоря о том, кто может быть причастен к поджогу машины, главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая называла имя Портнова, который обещал журналистам “комплекс учебно-воспитательных мер”.

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