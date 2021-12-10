 

Жена Лепса подала на развод

10.12.2021, 17:02, Разное
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В последнее время в личном блоге Анны Шаплыковой все чаще всплыли не совсем обычные посты. Она откровенно рассказывала поклонникам о том, как поменялись ее ценности. она отмечала, что к 50 годам осознала, что ей больше не нужно ничего доказывать. Многие подумали, что тогда она якобы уже намекнула публике на разлад. Григорий Лепс же вел себя совсем иначе в то же время.

В то время, когда супруга рассуждала о своей жизни, он публично признавался ей в любви и благодарил за детей. Исполнитель относился к даме сердца крайне трогательно, что можно было заметить невооруженным глазом. Однако что-то все равно пошло не так. Детали пока уточняются.

В руках журналистов оказалась информация по судебному делу. Анна Шаплыкова подала документы на развод. 20 декабря в 14:30 состоится встреча сторон, на которой они примут окончательное решение. Что именно произошло между ними – пока не совсем понятно. Публика переживает за состояние Григория Лепса, который и так невероятно сильно похудел.

Известно, что пара познакомилась в 2000 году. Через два года они поженились. Судя по всему, никаких интриг и скандалов не предвидится. Видимо, 20 декабря необходимо будет также урегулировать вопрос, связанный с детьми пары.



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