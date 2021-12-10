Эндокринолог Павлова считает, что кофе может приводить к набору лишнего веса

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала популярный напиток, который может приводить к появлению лишнего веса. Речь идет о кофе.

Если в день выпивать две чашки кофе с молоком и добавлением сиропа, то за неделю человек потребит две тысячи лишних калорий. К слову, их почти нет в чистом напитке американо или же эспрессо. В то же время 50 калорий содержится в капучино с молоком, причем, не важен процент его жирности.

Когда человеку трудно отказаться от употребления кофе, то Павлова посоветовала заменить коровье молоко на растительное. Сейчас существует очень много вариаций продукта: кокосовое, соевое, овсяное, пишет портал «Глобал.МСК».

Полтора-два месяца ежедневных походов в кофейню несомненно отразятся на талии человека. к тому же от частого потребления данного напитка быстро растет живот.