 

Эндокринолог Павлова считает, что кофе может приводить к набору лишнего веса

10.12.2021, 16:56, Разное
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала популярный напиток, который может приводить к появлению лишнего веса. Речь идет о кофе.
Если в день выпивать две чашки кофе с молоком и добавлением сиропа, то за неделю человек потребит две тысячи лишних калорий. К слову, их почти нет в чистом напитке американо или же эспрессо. В то же время 50 калорий содержится в капучино с молоком, причем, не важен процент его жирности.

Когда человеку трудно отказаться от употребления кофе, то Павлова посоветовала заменить коровье молоко на растительное. Сейчас существует очень много вариаций продукта: кокосовое, соевое, овсяное, пишет портал «Глобал.МСК».

Полтора-два месяца ежедневных походов в кофейню несомненно отразятся на талии человека. к тому же от частого потребления данного напитка быстро растет живот.



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