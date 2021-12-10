Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака с певцом

Жена Григория Лепса Анна Шаплыкова в прошлом месяце подала на развод с певцом. Их брак продлился 20 лет. Соответствующее заявление было зарегистрировано в суде 16 ноября.

На сайте суда появился документ по судебному делу о разводе певца Григория Лепса с женой. Первое заседание назначено на 20 декабря. Сами знаменитости не спешили сообщать публике о расставании. Что именно заставило супругу артиста развестись с ним, пока не известно.

Отметим, что Анна Шаплыкова – вторая по счету жена Григория Лепса. С ней артист прожил два десятилетия. Пара случайно познакомилась в 2000 году. В то время Шаплыкова являлась артисткой балета, выступавшего с Лаймой Вайкуле. Ради отношений с исполнителем хита «Рюмка водки» она перестала работать. Всю себя жена Лепса посвятила семье, детям и мужу, пишет портал iReactor.

Осведомленные источники рассказали, что супруги разводятся на мирной ноте. Они не собираются выяснять отношения и делить совместно нажитое имущество. 20 декабря они встретятся в суде, чтобы окончательно закрыть данный вопрос.