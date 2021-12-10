Неопределенность неизбежна даже в такой точной науке, как ядерная физика.

Неуверенность — это часть жизни. От этого просто не избежать, даже в такой точной науке, как ядерная физика. По словам Витольда Назаревича из Университета штата Мичиган, пока ученые работают над разработкой идей и экспериментов, чтобы минимизировать неопределенность, они не должны забывать об этом. С этой целью он и его сотрудники из Германии и Италии опубликовали своего рода напоминание в журнале Physical Review Letters. C подробностями можно ознакомиться на портале Phys.org.

«Важно помнить, что экспериментальные измерения и теоретические модели должны сопровождаться оценками ошибок», — сказал Назаревич, профессор физики и главный научный сотрудник Центра редких изотопных пучков (FRIB).

Назаревич имеет в виду множество дискуссий, последовавших за успешным результатом долгожданного эксперимента по измерению радиуса ядра атома свинца в Национальном ускорительном комплексе Томаса Джефферсона в Вирджинии. Эксперимент был направлен на определение нейтронного размера ядра или ядра атома свинца путем измерения крошечной асимметрии в рассеянии электронов.

В процессе этого эксперимента, известного как PREX, рассматривали ядро ​​свинца с 82 протонами и 126 нейтронами. Буква P в аббревиатуре PREX происходит от названия свинца (Pb) в периодической таблице.

Ученые знали, что этот изотоп или разновидность свинца будет иметь нейтронную оболочку, потому что в нем больше нейтронов, чем протонов. То есть нейтроны будут торчать чуть дальше других частиц.

Однако ранний теоретический анализ результатов PREX показал, что эта оболочка на несколько квадриллионных долей сантименты толще, чем ожидали многие ученые. И, опять же благодаря работе теоретиков, крошечный слой может иметь астрономическое значение: он может быть связан с размером небесных объектов, таких как нейтронные звезды.

Нейтронные звезды интересны по многим причинам, в том числе из-за их ошеломляющей плотности. Они невероятно массивны — типичная нейтронная звезда на 40% больше по массе, чем наше Солнце, — и невероятно малы по звездным стандартам.