 

Amnesty International назвала решение Британии по Ассанжу «пародией на правосудие»

10.12.2021, 16:36, Новости дня
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Решение суда в Лондоне по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – «пародия на правосудие», сообщил директор международной правозащитной организации Amnesty International по Европе Нильс Муйжниекс.

«Это пародия на правосудие… Высокий суд решил принять глубоко глубоко некорректные дипломатические гарантии США, что Ассанжа не подвергнут одиночному заключению в тюрьме строгого режима», – передает РИА «Новости» его заявление.

Напомним, минюст США победил в британском апелляционном суде по делу об экстрадиции Ассанжа. Теперь дело будет возвращено суд первой инстанции – Вестминстерский магистратский суд.

Ранее стало известно об обсуждении властями США возможности убийства Ассанжа.

С 2019 года основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш. В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы.



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