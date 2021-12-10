Кузнецова: Социальная поддержка семей с детьми была расширена после поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин поручил создать систему мер поддержки семей с детьми: приняты законы по поддержке беременных женщин в трудной ситуации, по оплате 100% больничного родителям с детьми до трех лет, продлена программа маткапитала, напомнила вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, в новую редакцию Конституции также попала тема сиротства – теперь государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, указала депутат.

«Число родителей, лишенных родительских прав, снизилось на 4% – также уменьшилась доля детей, которых передали на воспитание в другие семьи. Важно не потерять всей специфики, чтобы не ушли никакие формы поддержки для детей-сирот. Самое главное, мы понимаем, чтобы они не попадали детские дома. Для этого должен быть целый комплекс мер для поддержки кровных семей», – приводятся слова Кузнецовой на сайте ЕР.

С целью укрепления общественного контроля в комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи создана специальная структура – наблюдательный совет, куда пригласят родительское сообщество и общественные организации.

«Общественная организация становится таким дотационном механизмом для семьи. Ведь порой, чтобы взять форматы различной поддержки, нужна юридическая помощь, нужно оформить какой-либо документ, ту же самую прописку, регистрацию для того, чтобы получить различные форматы поддержки. В народную программу «Единой России» мы как раз включили такой формат поддержки, когда семье в сложной ситуации может обратиться пулу специалистов в режиме одного окна», – уточнила депутат.

Также при воспитании детей важно оградить их от деструктивного контента и предоставить альтернативу, считает депутат.

«Это и онлайн, потому что сегодня интернет – это зона активности и реальности для современных детей, и офлайн активности: доступные кружки, бесплатные секции, например, в школах. Это часть народной программы «Единой России», должны быть бесплатные секции для детей до 18 лет, это абсолютно точно, этого нужно добиваться», – отметила Кузнецова.

По ее словам, надо выяснить, где в этой связи были приняты неправильные управленческие решения.

«Мы внимательно следим за реализацией этой законодательной инициативы Президента. Сегодня есть пилотный проект, типовые воспитательные программы, очень важно смотреть на тех, кто реализует эти программы. На тех, кто оказывается рядом с детьми, и что ставится во главу угла», – указала Анна Кузнецова.

Президентом дано поручение о создании программы детского позитивного контента. Работу ведет Министерство просвещения.

«Собрана большая рабочая группа из многих экспертов. Мне хочется, чтобы она воплотилась в конкретных фильмах для наших детей, детских передачах, интернет-проектах, которые бы увлекали их, вели к хорошему, доброму», – резюмировала Анна Кузнецова.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Анна Кузнецова возглавила комиссию генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основная цель комиссии – реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».